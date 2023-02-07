В Новосибирской области похоронили погибшего на СВО военнослужащего Алексея Гец

В Новосибирской области похоронили бойца из Сузунского района Алексея Гец. Фото: Администрация Сузунского района.

В ходе спецоперации на территории ЛНР погиб военнослужащий из Новосибирской области Алексей Гец. Его похоронили 6 февраля в рабочем поселке Сузун, сообщили на сайте районной администрации.

Классная руководительница во время прощания рассказала, что в детстве Алексей защищал девочек, был добрым и отзывчивым товарищем, всегда приходил на помощь другим.

Военный комиссар Сузунского района Василий Радаев уточнил, что Алексей Гец отказался от права на отсрочку при объявлении мобилизации. Он добровольно поехал на спецоперацию и там погиб при выполнении боевых задач.

Алексея наградили орденом Мужества посмертно.

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