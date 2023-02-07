Новосибирцы встали в 8-балльных пробках из-за снегопада 7 февраля

Новосибирск сковали пробки из-за снегопада. Фото: Виктория МИНАЕВА

Утром во вторник, 7 февраля, Новосибирск сковали 8-балльные пробки. Причиной стал ночной снегопад и гололед на дорогах.

Пробки сковали улицу Большевистскую и Октябрьский мост. Водители застряли на улице Широкой, площадях Труда и Кирова. Заторы на Советском шоссе, улицах Петухова, Бронной и Прокопьевской. Из-за аварии возникла пробка на Ватутина. Стоят улицы Связистов, Титова и Станиславского.

Из-за аварий сложно проехать по улицам Кирова, Танковой, Волочаевской и по проспекту Дзержинского. Заторы на Богдана Хмельницкого, Учительской, Кедровой и Мочищенском 1-ом шоссе.

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