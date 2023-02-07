Сибирячке грозит срок за контрабандные таблетки для похудения

Жительница Барнаула заказывала контрабандные таблетки для похудения. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жительнице Барнаула решила, что для похудения все средства хороши. И стала заказывать контрабандой запрещенные таблетки сброса веса.

— Средства для похудения жительница Барнаула заказала на одном из зарубежных сайтов через интернет. После поступления посылки адресату сотрудники таможни изъяли содержимое — капсулы с порошкообразным веществом, упакованные во флаконы, — цитирует региональную таможню издание «Аmic.ru».

Экспертиза показала, что в составе порошка был запрещенный к свободному обороту в России сибутрамин весом в 86 граммов. И женщина об этом знала.

Уголовное дело было возбуждено по статье «контрабанда сильнодействующих веществ». Теперь желавшей быстро расстаться с килограммами грозит до семи лет колонии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер