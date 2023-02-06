Новосибирца отправили в изолятор за неуплату штрафа за пьяное вождение и наркотики

Сибиряка арестовали на сутки за неуплату штрафов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22-летнего новосибирца отправили в изолятор за неуплату штрафа за пьяное вождение и за употребление наркотиков. Общая сумма административных штрафов составила 34 тысячи рублей.

— Должник скрывался от явки к судебному приставу-исполнителю. Мы вынесли постановление о принудительном приводе гражданина. В отделении были составлены два протокола по статье 20.25 КоАП РФ за уклонение от исполнения административного наказания. Молодому человеку было назначено наказание в виде ареста на одни сутки, — сообщила врио начальника отделения регионального УФССП Ольга Волкова.

Чтобы оплатить штрафы, должнику пришлось устроиться на работу. Теперь ежемесячно до 50% зарплаты парня будет перечисляться в счет задолженности до полного ее погашения.

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