Студента НГТУ, найденного мертвым, похоронили в Красноярском крае

Молодого человека похоронили в Красноярском крае. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

18-летнего студента НГТУ, которого нашли мертвым в одном из новосибирских садовых обществ, похоронили в Красноярском крае. Об этом КП-Новосибирск рассказали знакомые молодого человека.

— Я, к сожалению, не была на похоронах, но, насколько я знаю, его должны были кремировать — он этого хотел. Похороны прошли в Красноярском крае, в поселке Нижняя пойма, он жил там до того, как приехал учиться, — рассказала КП-Новосибирск знакомая молодого человека.

Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала о трагедии. Тело студента обнаружили 28 января на территории одного из садовых обществ. Парень пропал 11 января − ушел из дома и не вернулся, оставив перед этим своим друзьям и знакомым странные послания. Как рассказывали знакомые парня, незадолго до этого он жаловался на проблемы с семьей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У него были проблемы с учебой и семьей»: что известно о погибшем в Новосибирске студенте НГТУ

У погибшего в Новосибирске студента НГТУ были проблемы с учебой и семьей (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber