В Новосибирской области выросли цены на гробы

Изготовление одного гроба подорожало на 23,8%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области выросли цены на изготовление гробов. По данным Новосибирскстата, за прошлый год стоимость увеличилась на 23,8%.

Так, в декабре 2021 года средняя стоимость изготовления одного гроба равнялась 4 615,77 рубля, в декабре 2022 года цена выросла до 5 715,38 рубля — на 23,8%. Подорожало и рытье могил. За год прирост составил 14,15%.

Цены на гробы и рытье могил увеличились и в других регионах Сибири. В Кузбассе в декабре 2021 года цена изготовление одного гроба составила 4 443,92 рубля, через год она увеличилась до 5 543,98 рублей.

Сильный скачок цен на гробы произошел в Томской области. В 2021 году изготовление одного гроба стоило всего 2 983,95 рубля, а к концу 2022 году цена выросла до 4 675,88 рублей.

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