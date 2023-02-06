В Академгородке иномарка сбила пенсионерку переходившую дорогу

В Советском районе Новосибирска иномарка сбила пенсионерку. Фото: "АСТ-54"

В Советском районе Новосибирска иномарка сбила пенсионерку. ДТП случилось вечером в понедельник, 6 февраля.

— В 18:03 28-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» ехал по проспекту Академика Лаврентьева в сторону улицы Николаева. Напротив дома № 9 на проспекте Лаврентьева он сбил 67-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшую пенсионерку доставили в больницу для уточнения травм. На месте ДТП работал экипаж ДПС, все обстоятельства уточняются.

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