«Сирена слышна уже минут десять»: в Новосибирске трактор-снегоуборщик перекрыл проезд скорой

В Новосибирске трактор-снегоуборщик не дал проехать скорой помощи с сиреной. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске трактор-снегоуборщик не дал проехать скорой помощи с включенным маячком и сиреной. Произошло все вечером в понедельник, 6 февраля. Сцену засняли на видео очевидцы, и выложили в сеть.

— На Станиславском жилмассиве водитель снегоуборочной машины спокойно чистит снег на дороге, не позволяя бригаде скорой помощи проехать, — сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».

Девушка, снимавшая ролик, рассказала, что скорая помощь не могла проехать уже около десяти минут.

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