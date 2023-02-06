«Сирена слышна уже минут десять»: в Новосибирске трактор-снегоуборщик перекрыл проезд скорой

В Новосибирске трактор-снегоуборщик не дал проехать скорой помощи с сиреной.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске трактор-снегоуборщик не дал проехать скорой помощи с включенным маячком и сиреной. Произошло все вечером в понедельник, 6 февраля. Сцену засняли на видео очевидцы, и выложили в сеть.
— На Станиславском жилмассиве водитель снегоуборочной машины спокойно чистит снег на дороге, не позволяя бригаде скорой помощи проехать, — сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».
Девушка, снимавшая ролик, рассказала, что скорая помощь не могла проехать уже около десяти минут.
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