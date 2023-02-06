«Я в слезах, меня убило безразличие»: беременная женщина обвинила таксиста в грубости

Женщина утверждает, что таксист вез ее по кочкам. Фото: Иван МАКЕЕВ

Беременная сибирячка обвинила новосибирского таксиста в грубости. О конфликтной ситуации она рассказала в группе «На ОбьГэсе (Новосибирск)».

- Села в машину на улице Аральской и сказала, что ехать на улицу Динамовцев. Обычно все водители спускаются вниз до асфальтированной дороге, которая уже очищена. Этот водитель решил ехать иначе и собрать все кочки. Я беременна, на 8 месяце, чисто по-человечески попросила: «Давайте спустимся вниз до асфальтированной дороге, меня укачивает и мне плохо стало», - написала женщина в группе.

По словам сибирячкиы, таксист отреагировал на ее просьбу неадекватно. Стал говорить, что «еще мне пассажиры не указывали, как ехать» и «вызывайте такси комфорт».

- Когда я прошу водителей ехать чуть аккуратней, они всегда отзывались. Всю поездку просила съехать на нормальную дорогу, а в итоге он повёз ещё и назло специально в объезд по кочкам мимо новостроек. Я в слезах, меня убило безразличие к состоянию пассажира! – возмущается пассажирка.

Как утверждает женщина, до дома она не доехала. Ей пришлось выйти раньше и идти пешком, чтобы прийти в себя.

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