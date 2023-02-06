Суд вернул в прокуратуру дело экс-главы Института лазерной физики в Новосибирске

Алексея Тайченачева обвиняют в превышении должностных полномочий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советский районный суд Новосибирска вернул в прокуратуру дело экс-директора Института лазерной физики СО РАН Алексея Тайченачева. Обвиняют ученого по статье за превышение должностных полномочий.

— Государственным обвинителем было заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела в отношении Тайченачева прокурору, поскольку после направления уголовного дела в суд наступили новые общественно опасные последствия инкриминируемого обвиняемому деяния, являющиеся основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления, а также для устранения нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных при составлении обвинительного заключения и препятствующих суду принятию законного решения по существу дела, — сообщили в суде.

Тайченачева обвиняют в том, что с марта 2020 года по январь 2021 года, как директор института он допустил не прошедшего проверку сотрудника к работе со сведениями, составляющими гостайну. Кроме того, этому сотруднику Тайченачев назначил надбавку к зарплате за работу с данными с ограниченным доступом. Составила она 50% от оклада. Ущерб, причинённый действиями экс-директора института, оценили в 418 тысяч рублей.

Напомним, что обыски в институте прошли в октябре 2021 года. Тогда вместе с Тайченачевым задержали и академика РАН Сергея Багаева. Их заподозрили в хищении средств института.

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