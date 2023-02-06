На улице Станционной столкнулись четыре машины. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске на улице Станционной случилось массовое ДТП. Авария произошла днем в понедельник, 6 февраля.
— На пересечении улиц Станционной и Порт Артурской разбились три чёрных седана, один из которых Honda Accord, а также серебристый внедорожник Mercedes-Benz ML 350, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54».
По словам очевидцев, пострадавших в аварии не было. Однако, судя по кадрам ролика с места событий, автомобили получили серьезные повреждения. И на какое-то время практически заблокировали проезжую часть.
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