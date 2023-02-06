«Увидите мужика с топором и лопатой – не пугайтесь»: житель Новокузнецка исправляет ошибки коммунальщиков на дорогах

После чистки дорог появляется резкий перепад между асфальтом и снежным слоем. Фото: стоп-кадр из видео Елены
Житель Новокузнецка срубает ледяные ступени на дорогах, чтобы там могли проехать инвалиды и мамы с колясками или санками. Об этом пишет «Сибдепо».
О проблеме рассказала инвалид-колясочник и блогер Елена Бычкова. По ее словам, после чистки дорог появляется резкий перепад между асфальтом и снежным слоем. Преодолеть такие препятствия люди с ограниченными возможностями здоровья не могут.
Елена попросила своего помощника решить эту проблему. Мужчина взял топор и отправился на улицы исправлять ошибки коммунальщиков.
− Если увидите мужика с топором и лопатой – не пугайтесь, − пошутила блогер.
Она обратилась к коммунальщикам с просьбой хотя бы делать ступени скошенными, а не прямыми.
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