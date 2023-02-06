Новосибирск попал в тройку самых холодных городов в феврале

Новосибирск попал в тройку самых холодных городов-миллионников по февральской погоде. Фото: Виктория МИНАЕВА

Новосибирск попал в тройку самых холодных городов-миллионников по февральской погоде. Такой рейтинг составили синоптики «Яндекс. Погоды» по итогам последних десяти лет.

По данным метеорологов, средняя температура в феврале в Новосибирске составила -13,7 градусов. Однако при этом в топе наш город занял только третью строчку: холоднее оказалось в Красноярске (-14,6) и Омске (-14,3). А самый теплый февраль в Краснодаре — там средняя температура составляет (+3,4).

А вот по количеству ясных дней Новосибирск занимает четвертое место. В среднем на февраль в нашем городе приходится около четырех ясных дней. По этому показателю в тройке лидеров оказались Челябинск, Краснодар и Красноярск.

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