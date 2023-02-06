В Новосибирске возбудили дело о хищении 7 миллионов при строительстве школы

Подрядчик присвоил себе бюджетные деньги.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Уголовное дело о хищении более семи миллионов рублей при строительстве школы возбудили в Новосибирске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Речь идет о школе, расположенной по улице Михаила Немыткина. Ее возводили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Установлено, что в 2020-2021 годах подрядчик во время работ по отделке кровли использовал более дешевые материалы, чем были заявлены для оплаты. Оставшиеся бюджетные деньги подрядчик присвоил себе.
− Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), − рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
Ведомство контролирует ход и результаты расследования дела.
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