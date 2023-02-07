Снова в снежном плену: в Новосибирске вернутся снегопады и потепление

В новосибирске начнется неделя снегопадов.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске ночью на 7 февраля потеплеет до -15…-17 градусов, в пригороде может быть и все -21. Днем будет -8…-10, в районе ОбьГЭС до -11…-13 градусов.
— Ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем небольшой снег. На дорогах местами гололедица, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью будет -13…-18 градусов, местами до -24. Днем ожидается -8…-13. Ночью и утром местами изморозь, туманы. На дорогах местами гололедица.
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