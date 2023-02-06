В Новосибирске полицейские не стали возбуждать уголовное дело после драки школьника и инвалида

Драка произошла возле супермаркета. Фото: скриншот из видео

Новосибирские полицейские не стали возбуждать уголовное дело после драки школьника и 33-летнего инвалида. Напомним, инцидент произошел 19 октября в Первомайском районе возле супермаркета.

Правоохранители выяснили, что случилось в тот день.

- Инвалид поджидал школьника: между ними, как он утверждает, была неприязнь. Когда ребенок заметил его, то пошел в магазин. Мужчина отправился за ним. Школьник позвонил, матери и сказал, что за ним идет взрослый мужчина, - говорится в постановлении. – Когда мама школьника зашла в супермаркет, пострадавший распылил ей в лицо перцовый баллончик. Ребенок вступился за маму. Завязалась драка, продолжившаяся на улице.

Полицейские обосновали отказ тем, что травмы, полученные мужчиной, не несут за собой «кратковременного расстройства здоровья».

- В действиях школьника отсутствует состав преступления, но усматривается административное правонарушение. Однако, на момент совершения он не достиг возраста привлечения к наказанию, - говорится в постановлении.

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