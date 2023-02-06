Мужчина сжег комплект игры Елены Блиновской «Путь желаний» за 135 тысяч рублей. Зачем он это сделал?

Новосибирец сжег игру Елены Блиновской. Фото: Андрей Трухин

Житель Новосибирска Андрей Трухин решил привлечь внимание блогера Елены Блиновской, позиционирующей себя как «исполнительница желаний» россиян. Для этого мужчина сжег комплект настольной игры «Путь желаний», которую Блиновская продает фанатам аж за 135 тысяч рублей.

Оказалось, недавно Андрей оставил под одним из постов Блиновской в соцсетях комментарий: «Ах! обмануть меня не трудно!... Я сам обманываться рад!», видимо, намекая на ложность ее тренингов. Но был отправлен в бан.

Тогда новосибирец снял видео для блогера, где сжигает ее игру.

− Привет, Елена Блиновская. Лена... я тебя люблю. Именно поэтому сегодня я предам стихии огня самое дорогое, что у меня есть − для того, чтобы помочь тебе сжечь твой самый сильный страх и преодолеть самое главное ограничивающее убеждение. Это не метафора, комплект игры «Путь желаний» стоимостью 135 тысяч рублей − мой самый ценный материальный актив. Но твой страх обходится тебе в миллион раз дороже. Уже через пару минут я помогу тебе навсегда избавиться от него, − произнес сибиряк на камеру.

Позже Андрей объяснил, что имеет в виду.

− Я не фанат Елены Блиновской, я фанат своей мечты. Я мечтаю стать известным на весь мир артистом. Как Элвис Пресли, Фредди Меркьюри и Эминем. Вместе взятые. Я мечтаю прочитать рэп вместе с Эминемом на матче НБА в Лос-Анджелесе или Бруклине, − рассказал КП-Новосибирск Трухин.

Видимо, этот перфоманс и должен прославить мужчину.

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