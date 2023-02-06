«Заглядываем на темную сторону»: астроном показал уникальные фото с «пошатываниями» Луны

Эффект позволяет увидеть больше половины поверхности Луны. Фото: Предоставлено Алексеем Поляковым

Новосибирский астроном снял видео с необычным явлением - «пошатываниями» Луны. О том, как проходили съемки, он рассказал КП-Новосибирск.

- Снимал прямо у себя дома из открытого окна, даже во двор не выходил. Луна как бы покачивается, поворачивается то одной, то другой стороной на несколько градусов. Мы можем видеть не только светлую сторону Луны, а чуть-чуть заглядываем на темную сторону, – рассказал КП-Новосибирск Алексей Поляков.

Чтобы получить нужные кадры, новосибирец снимал луну три дня из окна своей квартиры - с 4 по 6 февраля. Для фотографий понадобился телескоп ED80 и камера ASI1600MM-C.

- Это явление ни на что сильно не влияет – цунами или метеоритного шторма не будет. Просто забавный факт в виде 3D- эффекта, как будто глобус видишь, а не статичное тело, - говорит Алексей Поляков.

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