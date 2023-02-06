Новосибирский спецбатальон «Вега» приступил к исполнению задач на СВО

Новосибирский спецбатальон «Вега» приступил к выполнению задач в зоне специальной военной операции.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Новосибирский спецбатальон «Вега» приступил к выполнению задач в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в областном Заксобрании: батальон был создан по инициативе первого вице-спикера парламента Андрея Панферова, который также сейчас находится в зоне СВО.
— В разговоре, состоявшемся в минувшие выходные, командир отряда специального назначения Андрей Панфёров сообщил, что подразделение приступило к выполнению поставленных задач. Все живы-здоровы. Дух боевой! — отметил председатель Заксобрания Андрей Шимкив.
Кроме Андрея Панферова в состав батальона также вошли депутат Заксобрания Сергей Конько, депутат Госдумы Дмитрий Савельев и вице-спикер горсовета Евгений Яковенко.
Ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала о том, как формировался спецбатальон и каковы были критерии отбора будущих военных. Одним из главных условий был опыт участия в военных операциях.
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