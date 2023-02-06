Новосибирский спецбатальон «Вега» приступил к исполнению задач на СВО

Новосибирский спецбатальон «Вега» приступил к выполнению задач в зоне специальной военной операции. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новосибирский спецбатальон «Вега» приступил к выполнению задач в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в областном Заксобрании: батальон был создан по инициативе первого вице-спикера парламента Андрея Панферова, который также сейчас находится в зоне СВО.

— В разговоре, состоявшемся в минувшие выходные, командир отряда специального назначения Андрей Панфёров сообщил, что подразделение приступило к выполнению поставленных задач. Все живы-здоровы. Дух боевой! — отметил председатель Заксобрания Андрей Шимкив.

Кроме Андрея Панферова в состав батальона также вошли депутат Заксобрания Сергей Конько, депутат Госдумы Дмитрий Савельев и вице-спикер горсовета Евгений Яковенко.

Ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала о том, как формировался спецбатальон и каковы были критерии отбора будущих военных. Одним из главных условий был опыт участия в военных операциях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спрашивают о боге и проверяют биографию: как набирают мужчин в элитный батальон «Вега»

Вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов рассказал, кого не возьмут в элитный батальон «Вега» (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер