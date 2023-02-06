Экс-главу Колыванского района освободили от наказания за превышение полномочий

Виктора Аверина признали виновным, но не отправили в колонию из-за истечения срока давности преступления. Фото: "Всемирный русский народный собор"

Экс-главу Колыванского района Новосибирской области Виктора Аверина признали виновным по статье за превышение полномочий. Однако от наказания освободили из-за истечения срока давности преступления.

— За превышение должностных полномочий Аверину назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года с лишением права занимать должности в органах госвласти и органах местного самоуправления сроком на один год. В связи с истечением срока давности уголовного преследования Аверин от наказания освобожден, — сообщили в Колыванском районном суде.

По сообщению региональной прокуратуры, Аверина обвиняли в превышение полномочий из-за махинаций с землей. Он незаконно предоставил 45 земельных участков юрлицу без торгов. По договору, компания должна была провести там инженерную инфраструктуру и передать землю в собственность муниципалитета. Однако своих обязательств она не выполнила, поскольку начала действовать программа по стимулированию жилищного строительства. Колыванский район получил из облбюджета средства и самостоятельно оборудовал инженерную инфраструктуру на тех самых участках. Договор же с компаний был расторгнут. Ущерб составил около 20 миллионов рублей.

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