В Оби вандалы разрисовали стены подземного пешеходного перехода

Неизвестные изуродовали стены подземного пешеходного перехода в городе Обь. Фото: ТУАД
Неизвестные изуродовали стены подземного пешеходного перехода в городе Обь. Об этом сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог.
Вандалы отметились в минувшие выходные. Они разрисовали стены краской из баллончиков и намусорили. Сейчас личности нарушителей пытаются установить.
− Краска не отмывается, приходится перекрашивать стены полностью. Объем работ небольшой, но в рамках содержания объекта только на эти работы тратится больше 100 тысяч в год, − отметили в ТУАД.
В учреждении добавили, что пешеходные переходы – это излюбленные места вандалов. Периодически там ломают перила, разбивают лампы, разбрасывают мусор и так далее.
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