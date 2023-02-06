В Оби вандалы разрисовали стены подземного пешеходного перехода

Неизвестные изуродовали стены подземного пешеходного перехода в городе Обь. Фото: ТУАД

Неизвестные изуродовали стены подземного пешеходного перехода в городе Обь. Об этом сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог.

Вандалы отметились в минувшие выходные. Они разрисовали стены краской из баллончиков и намусорили. Сейчас личности нарушителей пытаются установить.

− Краска не отмывается, приходится перекрашивать стены полностью. Объем работ небольшой, но в рамках содержания объекта только на эти работы тратится больше 100 тысяч в год, − отметили в ТУАД.

В учреждении добавили, что пешеходные переходы – это излюбленные места вандалов. Периодически там ломают перила, разбивают лампы, разбрасывают мусор и так далее.

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