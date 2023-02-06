В Новосибирске в начале недели сохранятся легкий мороз и слабый снег

До четверга в Новосибирске задержатся легкий мороз и слабый снег. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске до четверга продержатся легкий мороз со слабым снегом. По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, мороз ночью не будет опускаться ниже отметки в -25 градусов, а днем — ниже -20 градусов.

— Во вторник, 7 февраля, ночью будет -15…-17 градусов, в пригороде холоднее — до -21 градуса. Днем потеплеет до -8…-10 градусов, в районе ОбьГЭСа температура опустится до -13 градусов. Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. В среду, 8 февраля, ночью ожидается -16…-18 градусов, днем — -11…-13 градусов, в пригороде будет морознее — до -16 градусов. Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами небольшой снег, — рассказали синоптики.

По их данным, четверг, 9 февраля, станет самым холодным днем на неделе. Ночью похолодает до -22 градусов, причем в пригороде температура опустится ниже — до -25 градусов. Днем также ожидается морозная погода до -16 градусов, в пригороде — до -20 градусов.

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