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НовостиОбщество6 февраля 2023 10:11

Улегся спать лицом в снег: в Новосибирске гэбээровцы вызвали скорую для мертвецки пьяного мужчины

За прошедшие трое суток сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ на охраняемых объектах за совершение различных правонарушений были задержаны 58 человек, 13 из которых были переданы сотрудникам полиции, 4 - доставлены в больницы
Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

3 февраля в 0.19 из паба на улице Ленина бойцами группы быстрого реагирования на улицу по просьбе администратора была выведена перебравшая алкоголя клиентка. Молодая девушка была настолько пьяна, что полностью утратила инстинкт самосохранения и собиралась ночевать на лавочке. «Гвардейцы» вызвали для нее бригаду скорой помощи, а пока она ехала, укрыли девушку служебным бушлатом. Медики доставили ее в больницу. Чуть позже в этом же заведении другой нетрезвый посетитель устроил пьяный дебош. Его бойцы ГБР задержали и передали полицейским.

В эту же ночь, в 3.17, бойцы ГБР-74 вывели из бара на улице Гурьевской пьяную пару - мужчину и женщину, которые мешали персоналу работать. И если дама оказалась более адекватной и пошла домой, то мужчина, оказавшись на улице, просто лег спать - прямо лицом в снег. «Гвардейцы» подняли его, отряхнули и передали бригаде скорой помощи для госпитализации.

4 февраля в 8.59 еще один пьяный человек был обнаружен лежащим в снегу. Выходя утром из ночного бара на Вокзальной магистрали, он почувствовал смертельную усталость и прилег отдохнуть… в сугроб. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР-75 вызвали к бару и скорую помощь, и полицию. В итоге мужчину было решено везти в больницу.

5 февраля примерно в 22.20 возле супермаркета «Пятерочка» на улице Олеко Дундича возникла драка. Трое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, напали на четвертого и стали избивать его. Прибывшие по вызову бойцы ГБР-72 задержали всех четверых участников потасовки. Трех нападавших хулиганов они передали полицейским, а пострадавшего от их рук четвертого - скорой помощи.

Остальные нарушители, переданные сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в минувшие выходные дни в полицию, задерживались за совершение хищений.