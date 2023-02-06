Улегся спать лицом в снег: в Новосибирске гэбээровцы вызвали скорую для мертвецки пьяного мужчины

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

3 февраля в 0.19 из паба на улице Ленина бойцами группы быстрого реагирования на улицу по просьбе администратора была выведена перебравшая алкоголя клиентка. Молодая девушка была настолько пьяна, что полностью утратила инстинкт самосохранения и собиралась ночевать на лавочке. «Гвардейцы» вызвали для нее бригаду скорой помощи, а пока она ехала, укрыли девушку служебным бушлатом. Медики доставили ее в больницу. Чуть позже в этом же заведении другой нетрезвый посетитель устроил пьяный дебош. Его бойцы ГБР задержали и передали полицейским.

В эту же ночь, в 3.17, бойцы ГБР-74 вывели из бара на улице Гурьевской пьяную пару - мужчину и женщину, которые мешали персоналу работать. И если дама оказалась более адекватной и пошла домой, то мужчина, оказавшись на улице, просто лег спать - прямо лицом в снег. «Гвардейцы» подняли его, отряхнули и передали бригаде скорой помощи для госпитализации.

4 февраля в 8.59 еще один пьяный человек был обнаружен лежащим в снегу. Выходя утром из ночного бара на Вокзальной магистрали, он почувствовал смертельную усталость и прилег отдохнуть… в сугроб. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР-75 вызвали к бару и скорую помощь, и полицию. В итоге мужчину было решено везти в больницу.

5 февраля примерно в 22.20 возле супермаркета «Пятерочка» на улице Олеко Дундича возникла драка. Трое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, напали на четвертого и стали избивать его. Прибывшие по вызову бойцы ГБР-72 задержали всех четверых участников потасовки. Трех нападавших хулиганов они передали полицейским, а пострадавшего от их рук четвертого - скорой помощи.

Остальные нарушители, переданные сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в минувшие выходные дни в полицию, задерживались за совершение хищений.