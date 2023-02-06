В Новосибирске в 2023 году сдадут 10 новых школ

В Новосибирской области планируют сдать 14 новых школ в этом году. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Новосибирской области в 2023 году планируют ввести в эксплуатацию 14 школ, 10 из которых будут в сибирской столице. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Андрей Травников, показав, где расположатся школы на интерактивной карте.

По ее данным, в Кировском районе Новосибирска сдадут две школы на 1100 мест каждая, одна из них расположится на улице Николая Сотникова, вторая — на улице Виктора Шевелева. В Ленинском районе появятся три новые школы — на улицах Забалуева и Большая (по 825 мест) и улице Спортивная — 1100 мест; В Октябрьском районе планируют сдать сразу четыре школы: на улице Татьяны Снежиной (550 мест), на улице Большевистская (825 мест), на улице Тургенева (975 мест) и на улице Пролетарской (1100 мест).

В Центральном районе появится одна новая школа на улице Крылова. Рассчитана она на 249 мест.

Еще четыре школы появятся в области. Две в Новосибирском районе в селах Марусино и Толмачево по 550 мест каждая. Одна на 220 мест в селе Репьево Тогучинского района и еще одна на 180 мест в селе Ивановка Баганского района.

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