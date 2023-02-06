Новосибирский депутат Антонов сопроводил мощи Сергия Радонежского из Луганска в Донецк

Монахи везли с собой мощи преподобного Сергия Радонежского. Фото: стоп-кадр из видео Ростислава Антонова

Новосибирский депутат и по совместительству советник главы ДНР по гуманитарным вопросам Ростислав Антонов сопроводил мощи Сергия Радонежского из Луганска в Донецк. О необычном путешествии он рассказал на личной странице «ВКонтакте».

− Неожиданно для себя стал участником важного дела − путешествия монахов Свято-Троицкой Сергиевой Лавры по землям Новороссии. Монахи везли с собой мощи преподобного Сергия Радонежского, благословившего в свое время на ратный подвиг монахов Пересвета и Ослябю, − написал Ростислав Антонов.

Депутат отметил, что цель данной поездки – укрепить дух военнослужащих и местных жителей, а также благословить воинов на совершение подвигов.

Ростислав Антонов признался, что прошел лишь часть пути с монахами. Вместе они проехали от Луганска до Донецка. Дальше его попутчики отправились в Бердянск, Мариуполь, Геническ и в Крым.

Новосибирец поделился удивительным наблюдением – пока мощи Сергия Радонежского были в Донецке, город практически не обстреливали. Спокойно было и в других городах, где останавливалась святыня.

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