Заксобрание Новосибирской области поддерживает связь с батальоном «Вега» в зоне СВО

Руководит батальоном Андрей Панферов. Фото: Заксобрание НСО

Законодательное Собрание Новосибирской области постоянно поддерживает связь с батальоном «Вега», находящимся в зоне специальной военной операции.

Батальон «Вега» был создан по инициативе и благодаря активным усилиям первого вице-спикера регионального парламента Андрея Панфёрова. Формирование подразделения началось в сентябре прошлого года. В отряд специального назначения вошли более четырехсот человек из нашей области и других регионов страны. Решающими факторами при отборе желающих были морально-боевые качества, опыт участия в военных операциях. Обеспечение отряда взяла на себя Новосибирская область (частично министерство обороны РФ), а также предприниматели региона.Неделю назад батальон отбыл в зону специальной военной операции.

Как сообщил Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив, с руководством «Веги» поддерживается постоянная связь. службы.

- В разговоре, состоявшемся в минувшие выходные, командир отряда специального назначения Андрей Панфёров сообщил, что подразделение приступило к выполнению поставленных задач. Все живы-здоровы. Дух боевой! - рассказал Андрей Шимкив.

Напомним, в составе батальона «Вега» депутаты Законодательного Собрания Андрей Панфёров и Сергей Конько, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Савельев и вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко. Все они вместе со своими сослуживцами приступили к несению службы.

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