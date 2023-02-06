В Новосибирске суд не вернул на работу в филармонию музыканта Аркадия Бурханова

Талантливый музыкант оспаривал увольнение в суде. Фото: vk.com/arkbur

В Новосибирске Железнодорожный районный суд не восстановил в должности Заслуженного артиста РФ Аркадия Бурханова, который более 32 лет работал в Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки. Об этом сообщил сам артист на личной странице «ВКонтакте».

- Сегодня суд первой инстанции отказал в восстановлении меня на работе в Новосибирской государственной консерватории имени М.И.Глинки. Отказ в удовлетворении иска в полном объёме. За 7 месяцев прошло 7 заседаний суда. Решение не удивляет, – написал Аркадий Бурханов.

Напомнитм, скандал случился в июне 2022 года, когда профессор кафедры народных инструментов Аркадий Бурханов получил уведомление об увольнении. Руководство Новосибирской консерватории мотивировало решение «истечением сроков трудового контракта». Это случилось за год до наступления пенсионного возраста у профессора.

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