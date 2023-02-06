В Новосибирске у оперного театра начали разбирать новогодние декорации

Новогодние украшения начали разбирать у оперного театра. Фото: Алёна ПЯТЕНОК

Новогодние украшения начали разбирать у оперного театра. Занимающихся демонтажем рабочих заметили днем 6 февраля. Об этом КП-Новосибирск сообщила читательница.

К НОВАТу подъехали специальные машины с кранами. Как видно на фото, рабочие грузят блоки ледового городка.

Рабочие грузят блоки ледового городка. Фото: Алёна ПЯТЕНОК

Что касается елки, то нарядная красавица еще стоит. Когда за нее возьмутся – пока неизвестно.

Елка в Театральном сквере еще стоит. Фото: Алёна ПЯТЕНОК

Напомним, в конце января в Новосибирске начали убирать украшения с улицы Ленина. Вскоре ее откроют для проезда транспорта.

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