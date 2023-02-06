В Новосибирске жители Западного микрорайона остались без горячей воды и отопления

Под отключение попали 23 дома в Ленинском районе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 6 февраля, жители Ленинского района Новосибирска остались без горячей воды и отопления. Информация размещена на карте отключений систем жизнеобеспечения в городе.

Под отключение попали 23 дома, расположенные на улицах Невельского и Забалуева в Западном микрорайоне. Причина кроется в ремонтных работах на тепловом пункте.

Вернуть горячую воду и тепло планируют сегодня до 6 часов вечера. К счастью, погода стоит не слишком морозная – около -11 градусов.

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