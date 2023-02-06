В Новосибирске худрук «Первого театра» Павел Южаков покинул свой пост

Художественный руководитель «Первого театра» Павел Южаков покинул свой пост. Фото: https://1-teatr.ru/

Художественный руководитель «Первого театра» Павел Южаков покинул свой пост. Об этом КП-Новосибирск сообщили в самом театре в понедельник, 6 февраля.

− Павел Валентинович написал заявление об уходе по собственному желанию. Он хочет полностью посвятить себя педагогике в НГТИ, − рассказали КП-Новосибирск в учреждении культуры.

Павел Южаков занимал пост худрука и главного режиссера «Первого театра» с 2008 года. Он поставил там в общей сложности 21 спектакль.

А еще он доцент кафедры актерского мастерства и режиссуры Новосибирского государственного театрального института.

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