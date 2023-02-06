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НовостиОбщество6 февраля 2023 7:17

В Новосибирске ФАС потребовала убрать «Газель» с рекламой с Гусинобродского шоссе

Машина долгое время стоит на одном и том же месте
Анастасия ХРОМЫХ
ФАС потребовала убрать «Газель» с рекламой в Новосибирске. Фото: Управление Федеральной антимонопольной службы по НСО

ФАС потребовала убрать «Газель» с рекламой в Новосибирске. Фото: Управление Федеральной антимонопольной службы по НСО

«Газель» с рекламой потребовали убрать с Гусинобродского шоссе в Новосибирске. Об этом сообщили в Управлении Федеральной антимонопольной службы по региону.

Машина длительное время стоит на одном и том же месте и используется как рекламная конструкция. Находится транспортное средство у дома №64.

Как объяснили в ведомстве, рекламораспространители нарушили закон «О рекламе» (часть вторая статьи 20).

− Законодательство запрещает использование транспортных средств только для целей распространения рекламы, а также преимущественно для данных целей, − отметили в публикации.

Нарушения нужно будет устранить до 28 февраля.

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