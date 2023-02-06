В Новосибирске экс-замдиректора клиники Мешалкина Покушалов подал на условно-досрочное освобождение

В Новосибирске экс-замдиректора клиники Мешалкина подал на УДО. Фото: meshalkin.ru.

Экс-замдиректора клиники Мешалкина Евгений Покушалов подал прошение об условно-досрочном освобождении. Оно зарегистрировано 6 февраля, сообщили КП-Новосибирск в канцелярии Первомайского районного суда.

– Сегодня поступило его ходатайство, – прокомментировали КП-Новосибирск в суде.

Евгений Покушалов отбыл половину срока в ИК № 3 – всего его в ноябре 2021 года приговорили к 2,5 годам лишения свободы.

Напомним, Покушалова осудили за присвоение бюджетных средств на сумму около 2 миллиардов рублей. Он получал деньги, незаконно завышая стоимость поставок медицинских товаров.

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