В Новосибирске следователи начали проверку после падения двух рабочих с крыши дома

Пострадавшие работали на крыше одного из корпусов медицинского учреждения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирские следователи начали проверку после того, как двое рабочих сорвались с крыши во время уборки снега. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Напомним, ЧП произошло 5 февраля в Калининском районе. По данным следователей, мужчины работали на крыше одного из корпусов медицинского учреждения. В какой-то момент произошел сход снега, и сибиряки сорвались вниз.

− В результате происшествия два работника упали с крыши здания и получили множественные телесные повреждения, после чего они были доставлены в медицинское учреждение, − отметили в Следкоме.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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