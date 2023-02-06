В Новосибирской области выросла заболеваемость ОРВИ и ковидом

Заболеваемость ОРВИ и коронавирусом выросла в Новосибирской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заболеваемость ОРВИ и коронавирусом выросла в Новосибирской области. С таким заявлением на оперативном совещании 6 февраля выступил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

− За прошедшую неделю отмечен рост заболеваемости ОРВИ как по области, так и в Новосибирске − на 7,6% по сравнению с предшествующей неделей, − отметил Александр Щербатов.

За неделю 53 человека заразились гриппом. Количество заболевших практически достигло показателей предшествующей недели.

Наблюдается также рост заболеваемости коронавирусом. За неделю ковид диагностировали у 413 местных жителей. Это на 2,7% больше предшествующей недели.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области выявили более 20 тысяч случаев ОРВИ за неделю.

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