В Новосибирской области выросла заболеваемость ОРВИ и ковидом

Заболеваемость ОРВИ и коронавирусом выросла в Новосибирской области.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Заболеваемость ОРВИ и коронавирусом выросла в Новосибирской области. С таким заявлением на оперативном совещании 6 февраля выступил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.
− За прошедшую неделю отмечен рост заболеваемости ОРВИ как по области, так и в Новосибирске − на 7,6% по сравнению с предшествующей неделей, − отметил Александр Щербатов.
За неделю 53 человека заразились гриппом. Количество заболевших практически достигло показателей предшествующей недели.
Наблюдается также рост заболеваемости коронавирусом. За неделю ковид диагностировали у 413 местных жителей. Это на 2,7% больше предшествующей недели.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области выявили более 20 тысяч случаев ОРВИ за неделю.
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