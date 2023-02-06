Новосибирский проектировщик домов для сирот получил штраф на сумму более 2 миллионов рублей

Дети-сироты с задержкой получили жилье от государства из-за нарушений компании-проектировщика.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Татарском районе Новосибирской области на 2,36 миллиона рублей оштрафовали подрядчика «ГраммИт» за срыв сроков в разработке проектной документации для строительства домов детям-сиротам. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Компания не исполнила свои обязательства по контракту на разработку проектно-сметной документации. Нуждающиеся в квартирах дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили жилье позже установленного срока.
Компания подала жалобу, но ее оставили без рассмотрения. Теперь «ГраммИт» внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Решение Татарского районного суда вступило в законную силу, компания обязана выплатить административный штраф.
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