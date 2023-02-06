В Новосибирске двое рабочих упали с крыши во время уборки снега

Два человека сорвались с крыши во время уборки снега в Новосибирске.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Два человека сорвались с крыши во время уборки снега в Новосибирске. Об этом рассказал на оперативном совещании 6 февраля глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.
ЧП произошло 5 февраля в Калининском районе. Известно, что рабочие очищали кровлю на одном из зданий соцназначения. В итоге пострадавших госпитализировали.
За несколько дней до этого еще один человек попал в больницу – на него упал снег с крыши.
− В Ленинском районе Новосибирска 1 февраля в результате схода снежной массы с жилого дома пострадал один человек. Госпитализирован в медучреждение, − сообщил Виктор Орлов.
Глава ГУ МЧС по Новосибирской области отметил, что необходимо продолжать работу с УК по очистке крыш домов от снега.
Ранее КП-Новосибирск писала, что местных жителей возмутили рабочие, убиравшие снег с крыши театра без страховки.
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