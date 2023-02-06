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НовостиОбщество6 февраля 2023 5:35

В Новосибирской области выявили более 20 тысяч случаев ОРВИ за неделю

Медучреждения продолжают работать в режиме повышенной готовности
Анастасия ХРОМЫХ
За прошедшую неделю в Новосибирской области зафиксировали более 20 тысяч случаев ОРВИ.

За прошедшую неделю в Новосибирской области зафиксировали более 20 тысяч случаев ОРВИ.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшую неделю в Новосибирской области зафиксировали более 20 тысяч случаев ОРВИ. Об этом на оперативном совещании 6 февраля сообщил глава регионального Минздрава Константин Хальзов.

По словам Константина Хальзова, скорая помощь выезжала на вызовы практически 16 тысяч раз. Речь идет не только о заболевших гриппом или ОРВИ, но и о пациентах с коронавирусом.

Что касается гриппа, то на сегодняшний день его диагностировали у 1 085 жителей Новосибирской области. Медучреждения региона продолжают работать в режиме повышенной готовности, подчеркнул глава Минздрава.

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