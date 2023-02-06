Губернатор Андрей Травников предложил отрегулировать время движения большегрузов по улицам Новосибирска

Губернатор Травников посоветовал отрегулировать время движения большегрузов в Новосибирске.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил отрегулировать часы передвижения большегрузов в областном центре. Об этом глава региона сообщил на оперативном совещании в понедельник, 6 февраля.
– В пятницу вечером еду по Большевистской улице и вижу, как через пробки продираются два КАМАЗа-зерновоза с прицепами. Явно едут на мелькомбинат. Почему именно в пятницу в 17:00 – это вызывает вопросы, – заявил Травников на совещании.
Как предположил губернатор, решение проблемы движения грузовиков в час пик повлияет на облегчение дорожной ситуации в Новосибирске.
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