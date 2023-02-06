Департамент контроля администрации губернатора Новосибирской области возглавила Елена Долгова

Губернатор назначил руководителя департамента контроля своей администрации. Фото: правительство НСО.
В понедельник, 6 февраля, нового руководителя департамента контроля и документального обеспечения администрации Новосибирской области и губернатора представили коллективу. В ходе оперативного совещания в правительстве региона об этом сообщил глава региона Андрей Травников.
Должность получила Елена Долгова – бывший начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации.
Губернатор пожелал ей успехов и попросил подчиненных помогать коллеге на новой должности.
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