Департамент контроля администрации губернатора Новосибирской области возглавила Елена Долгова

Губернатор назначил руководителя департамента контроля своей администрации. Фото: правительство НСО.

В понедельник, 6 февраля, нового руководителя департамента контроля и документального обеспечения администрации Новосибирской области и губернатора представили коллективу. В ходе оперативного совещания в правительстве региона об этом сообщил глава региона Андрей Травников.

Должность получила Елена Долгова – бывший начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации.

Губернатор пожелал ей успехов и попросил подчиненных помогать коллеге на новой должности.

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