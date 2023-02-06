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НовостиОбщество6 февраля 2023 2:58

В Новосибирской области простились с погибшим на СВО Юрием Касимовым

Ему было 46 лет
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирской области простились с бойцом, погибшим в зоне проведения спецоперации в ДНР. Фото: Администрация Ордынского района.

В Новосибирской области простились с бойцом, погибшим в зоне проведения спецоперации в ДНР. Фото: Администрация Ордынского района.

В Ордынском районе Новосибирской области простились с военнослужащим Юрием Касимовым, погибшим на спецоперации. Об этом сообщили на сайте районной администрации.

Как сообщают в администрации, военнослужащий погиб 10 января в ходе выполнения боевого задания под Артемовском в ДНР. Похороны бойца прошли 5 февраля в селе Верх-Чик.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что экс-полпред президента СФО Сергей Меняйло попал под обстрел на СВО.

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