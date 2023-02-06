В Новосибирской области простились с погибшим на СВО Юрием Касимовым

В Новосибирской области простились с бойцом, погибшим в зоне проведения спецоперации в ДНР. Фото: Администрация Ордынского района.

В Ордынском районе Новосибирской области простились с военнослужащим Юрием Касимовым, погибшим на спецоперации. Об этом сообщили на сайте районной администрации.

Как сообщают в администрации, военнослужащий погиб 10 января в ходе выполнения боевого задания под Артемовском в ДНР. Похороны бойца прошли 5 февраля в селе Верх-Чик.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что экс-полпред президента СФО Сергей Меняйло попал под обстрел на СВО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber