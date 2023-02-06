Новосибирск в конце рабочей недели скует морозами до – 25 градусов

В Новосибирск вернутся морозы в середине февраля.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В Новосибирске ожидается похолодание в конце рабочей недели. Об этом сообщают синоптики.
Сервис Gismeteo дает самый суровый прогноз: к пятнице, 10 февраля, обещают понижение температуры до – 25 градусов. В субботу и воскресенье будут держаться морозы ниже – 20 градусов. Самым теплым днем станет вторник, 7 февраля.
По данным сервиса «Яндекс Погода», самый холодный день ожидается в четверг, 9 февраля. Температура воздуха может опуститься до – 24 градусов. С пятницы по воскресенье будет потепление.
Как сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, во вторник, 7 февраля, придет потепление до – 8 градусов. Точный прогноз на конец недели станет известен позднее.
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