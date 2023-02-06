В Новосибирске могут открыть для проезда улицу Ленина раньше 10 февраля

В Новосибирске откроют для проезда улицу Ленина до 10 февраля.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В Новосибирске постараются открыть автомобильное движение по улице Ленина раньше положенного срока, уже в начале недели. Об этом КП-Новосибирск сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.
– Будут стараться, но не обещают, – уточнила вице-мэр.
Напомним, крайний срок открытия улицы Ленина для автомобилей – пятница, 10 февраля. К тому времени должны демонтировать все украшения.
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