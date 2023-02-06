Глава СКР Бастрыкин взял на контроль ситуацию с разведением 50 агрессивных собак в Новосибирске

Жители частного сектора в Октябрьском районе страдают из-за заводчицы с 50 собаками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на жительницу Новосибирска, которая развела 50 собак в частном секторе Октябрьского района. Местные пожаловались на агрессивных питомцев этой женщины, разгуливающих по улице Днепровской. Они утверждают, что проблема существует более 10 лет.

– Данные люди не подбирают брошенных больных собак, они разводят их на участке и в квартире, они не выгуливаются. На 1 этаже обрушен потолочный слой, моча протекает в квартиру, где проживает семья с маленьким ребёнком, – высказались жители частного сектора в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По поводу питомника не раз обращались в полицию и администрацию района. Сейчас жители пожаловались напрямую председателю СКР. Об этом сообщили в приемной Александра Бастрыкина в соцсетях.

– Председатель СК России поручил доложить о ходе и результатах проверки в связи адресованным ему обращением о разведении жительницей города Новосибирска агрессивных собак и отсутствии контроля за ними, – рассказали в приемной.

Новосибирские следователи начали процессуальную проверку по этому факту. Об ее итогах доложат Бастрыкину.

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