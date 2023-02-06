«Гладили и задели рукой»: новосибирцы в феврале нашли клеща на собаке

Новосибирцы сняли клеща с собаки в феврале. Фото: предоставлено Аленой / София Березовская.
В Новосибирске заметили клеща в феврале. Инцидент произошел в начале месяца в Калининском районе. Клещ сидел на одной из собак, прибившихся к рабочим на производстве. Об этом КП-Новосибирск рассказала местная жительница Алена.
– Там три собаки, о них заботятся, кормят, лечат. Эта собака бегала в сугробах, мы ее погладили и случайно задели клеща рукой, – сообщила КП-Новосибирск Алена.
Биолог Алексей Яновский рассказывал КП-Новосибирск о том, что иксодовых клещей могут переносить мыши и крысы.
– Мелкие млекопитающие, особенно живущие в норах, служат прокормителями личинок клещей, так называемых нимф, – сообщал Алексей Яновский.
Также клещи могут перезимовать, не впадая в оцепенение, в подвалах и на теплотрассах. Клещи являются носителями пироплазмоза, который губителен для собак.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер