«Гладили и задели рукой»: новосибирцы в феврале нашли клеща на собаке

Новосибирцы сняли клеща с собаки в феврале. Фото: предоставлено Аленой / София Березовская.

В Новосибирске заметили клеща в феврале. Инцидент произошел в начале месяца в Калининском районе. Клещ сидел на одной из собак, прибившихся к рабочим на производстве. Об этом КП-Новосибирск рассказала местная жительница Алена.

– Там три собаки, о них заботятся, кормят, лечат. Эта собака бегала в сугробах, мы ее погладили и случайно задели клеща рукой, – сообщила КП-Новосибирск Алена.

Биолог Алексей Яновский рассказывал КП-Новосибирск о том, что иксодовых клещей могут переносить мыши и крысы.

– Мелкие млекопитающие, особенно живущие в норах, служат прокормителями личинок клещей, так называемых нимф, – сообщал Алексей Яновский.

Также клещи могут перезимовать, не впадая в оцепенение, в подвалах и на теплотрассах. Клещи являются носителями пироплазмоза, который губителен для собак.

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