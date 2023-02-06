Утром 6 февраля Новосибирск сковали пробки в 8 баллов из-за гололеда

Новосибирск встал в пробках утром 6 февраля. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Утром в понедельник, 6 февраля, в Новосибирске водители встали в пробки из-за гололеда. Подморозило до – 22 градусов, на дорогах скользко.

На улицах Учительской и Богдана-Хмельницкого образовались пробки из-за ДТП, перекрывшего две полосы. На улице Кедровой авария тоже перекрыла левый и правый ряды.

На перекрестке улиц Танковой и Кропоткина водители встали из-за сломавшегося автомобиля.

Пробки на проспекте Дзержинского из-за сужения дороги, стоит Гусинобродское шоссе, Волочаевская и Большевистская.

Пробка на Октябрьском мосту переходит в заторы на улицах Ватутина и Немировича-Данченко. Стоит площадь Труда, ДТП на Станционной, Большой, Троллейной и Петухова. Также пробки перекрыли пути на Советском шоссе и улице Бронной.

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