Морозы вернулись? В Новосибирской области похолодает до – 28

В области ожидается мороз. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирской области ночью 6 февраля похолодает до -28 градусов. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

- Ночью в области столбики термометров опустятся до -17…-22 градусов, местами до -28. В городе ночь выдастся так же морозная. Температура воздуха составит -20…-22 градуса. Днем потеплеет до -10…-12 градусов. Ветер подует северо-восточный со скоростью до 7 метров в секунду, - обещают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс Погода» сильных морозов не предвидеться. Днем температура воздуха составит -12…-17 градусов, а к вечер потеплеет до -13…-14 градусов. Атмосферное давление составит 754-755 миллиметров ртутного столба.

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