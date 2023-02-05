ДТП произошло в Тогучине. Фото: скриншот из видео

В Новосибирской области неадекватный водитель устроил ДТП с иномаркой. Как пишут в группе «АСТ-54», авария произошла в Тогучине.

- Невменяемый водитель, управляя отечественным седаном ГАЗ-3110, совершил лобовое столкновение с седаном Toyota Corolla, - сообщают подписчики группы.

На кадрах видно, что возле отечественного авто стоит невменяемый мужчина и не понимает, что происходит.

О пострадавших в аварии пока не сообщается.

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