ДТП произошло в Тогучине. Фото: скриншот из видео
В Новосибирской области неадекватный водитель устроил ДТП с иномаркой. Как пишут в группе «АСТ-54», авария произошла в Тогучине.
- Невменяемый водитель, управляя отечественным седаном ГАЗ-3110, совершил лобовое столкновение с седаном Toyota Corolla, - сообщают подписчики группы.
На кадрах видно, что возле отечественного авто стоит невменяемый мужчина и не понимает, что происходит.
О пострадавших в аварии пока не сообщается.
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