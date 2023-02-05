В новосибирском театре «Старый дом» назвали нового главного режиссера

Нового режиссера представили коллективу 5 февраля. Фото: old-house.ru

В театре «Старый дом» труппе представили нового главного режиссера. Им стал Антон Федоров.

- Антон Федоров — известный российский театральный режиссер и актер, выпускник Театрального института им. Б. Щукина и постоянный участник крупнейших международных и российских фестивалей, - говорится на сайте театра.

Известно, что Антон Федоров как актер работал в московских театрах «Другой театр», «Практика», «Около дома Станиславского». Его работы, как режиссера, участвовали в крупных российских и международных фестивалях.

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