К делу подключился центральный аппарат СК. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на студента в Первомайском сквере. Напомним, что драка в центре города произошла в ночь на 4 февраля. Парни решили заступиться за девушку, а по итогу один из них получил ножевое.

- Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области В.Б. Зарипову возбудить по данному факту уголовное дело, в рамках которого дать надлежащую правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего, а также представить доклад, - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Как отмечено на сайте, ход и результаты расследования будут проконтролированы в центральном аппарате следственного комитета.

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