ДТП произошло в Первомайском районе. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске электричка снесла УАЗ на железнодорожном переезде. ДТП произошло в районе остановочной платформы «Звездная» в Первомайском сквере. Об этом сообщили подписчики группы «Инцидент Новосибирск».

- Все произошло в считанные секунды. УАЗ вылетел под электричку со встречной полосы, проезжая на закрытый переезд под запрещающий сигнал светофора, - рассказали подписчики группы.

По словам очевидцев, от удара машину отбросило на рельсы.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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