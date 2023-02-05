ДТП произошло в Первомайском районе. Фото: "Инцидент Новосибирск"
В Новосибирске электричка снесла УАЗ на железнодорожном переезде. ДТП произошло в районе остановочной платформы «Звездная» в Первомайском сквере. Об этом сообщили подписчики группы «Инцидент Новосибирск».
- Все произошло в считанные секунды. УАЗ вылетел под электричку со встречной полосы, проезжая на закрытый переезд под запрещающий сигнал светофора, - рассказали подписчики группы.
По словам очевидцев, от удара машину отбросило на рельсы.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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